Kriminalität : Unbekannte stehlen fünf Fahrzeuge innerhalb kurzer Zeit

von dpa

10. Dezember 2019, 17:44 Uhr

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb kurzer Zeit fünf Fahrzeuge im Wert von rund 175 000 Euro gestohlen. Die Polizei vermutet organisierten Diebstahl hinter den Vorfällen, die sich in Parchim, Zingst und Neustrelitz ereigneten, wie Sprecher am Dienstag in Neubrandenburg und Rostock erklärten. So wurden in Zingst in der Nacht zu Montag zwei Tranporter gleichen Typs entwendet, deren Wert allein auf rund 100 000 Euro geschätzt wurde. In Neustrelitz und Parchim kamen in zwei aufeinander folgenden Nächten drei Autos desselben Typs - Ford Kuga - weg. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Anwohnern, die verdächtige Fahrzeugbewegungen bemerkt haben könnten.