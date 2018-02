Notfälle : Unbekannter Toter auf Rügen: Polizei veröffentlicht Foto

Nach dem Fund eines verletzten und später im Krankenhaus gestorbenen Mannes im Herbst auf der Insel Rügen gibt die Identität des Toten der Polizei weiter Rätsel auf.

von dpa

06. Februar 2018, 12:42 Uhr

Eine nach dem Tod durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung habe keinerlei Rückschlüsse auf die Personalien des Mannes ergeben. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Mann war am 8. Oktober im Nationalpark Jasmund zwischen Lohme und Sassnitz mit Schnittverletzungen und starken Unterkühlungen gefunden und gerettet worden. Der Mann soll sich bereits seit dem Vortag in dem Waldgebiet bewegt haben. Er starb einen Tag später an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Eine Straftat oder ein Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus.

Mit einem Foto des Mannes sucht die Polizei nun nach Menschen, die Hinweise zur Herkunft und Identität des Unbekannten geben können. Der 1,78 Meter große Mann mit einer kräftigen Statur hatte ein gepflegtes Aussehen. Er war mit einer schwarzen Steppweste, schwarzer Jeans und schwarzer Strickjacke bekleidet. Bei seinem Fund trug eine Decke und ein Messer mit sich.