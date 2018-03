Notfälle : Unbekannter toter Mann in Bus in Güstrow

von dpa

18. März 2018, 09:03 Uhr

In einem Linienbus in Güstrow (Kreis Rostock) ist ein Mann tot aufgefunden worden. Der Busfahrer war am Samstagabend zum Klinikum Güstrow gefahren und habe dem Personal eine leblose Person in seinem Fahrzeug gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Reanimationsversuche der Ärzte blieben demnach erfolglos. Wie der Mann starb, war zunächst unklar. Von einer Straftat oder Fremdeinwirkung geht die Polizei eigenen Angaben zufolge derzeit nicht aus. Zur Identifizierung der Leiche wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.