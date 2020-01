Kriminalität : Unbekannter verletzt Mann mit Messer schwer

von dpa

14. Januar 2020, 05:37 Uhr

Ein Unbekannter hat einen Mann in Wismar mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden Männer seien am Montagabend in einen Streit geraten, teilte die Polizei mit. Aus zunächst ungeklärten Gründen hatte der Unbekannte mehrmals auf den Arm des 27-jährigen Mannes eingestochen, anschließend flüchtete der Täter. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert.