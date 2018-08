Unfälle : Unfälle: 87-Jährige an Ampel umgefahren

Bei zwei Unfällen an der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) und in Rostock sind am Dienstag sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. In beiden Fällen übersahen Autofahrer bei brütender Hitze andere Verkehrsteilnehmer, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Rostock sagte.

von dpa

01. August 2018, 08:15 Uhr

So wollte ein 31 Jahre alter Autofahrer am Abend bei Linstow von einer Landstraße nach links auf die Autobahnauffahrt nach Rostock abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Auto mit vier Insassen zusammen. Das zweite Auto, das Vorfahrt hatte, wurde einen Abhang hinuntergeschleudert. Der 31-Jährige und alle vier Insassen des anderen Wagens kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wurde auf knapp 40 000 Euro geschätzt.

Kurz zuvor hatte in Rostock ein Autofahrer eine 87 Jahre alte Fußgängerin an einer Ampel übersehen und erfasst, hieß es von der Polizei. Die Rentnerin kam mit Kopf- und Rückenverletzungen in eine Klinik. Die Fußgängerampel soll kurz zuvor gerade auf «Grün» für die Seniorin und «Rot» für den Fahrer geschaltet haben.