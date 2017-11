Unfälle : Unfall auf B105: Fünf Menschen schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

05.Nov.2017

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 105 südlich von Barth (Vorpommern-Rügen) sind am Sonntag fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Autofahrer habe die Bundesstraße zwischen den Orten Martenshagen und Löbnitz überqueren wollen und dabei die Vorfahrt missachtet, teilte die Polizei mit. Sein Wagen prallte mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen, in dem noch zwei 16-Jährige und ein Kind im Alter von 13 Jahren saßen. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße war für eine Stunde gesperrt.

