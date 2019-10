Unfälle : Unfall: Auto stürzt Böschung hinab und Fahrer stirbt

von dpa

03. Oktober 2019, 19:39 Uhr

Bei einem Unfall in der Nähe von Barth (Vorpommern-Rügen) ist am Donnerstag ein Mann tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, war der Autofahrer vermutlich in einer Kurve zu schnell gefahren und mit einem entgegenkommen Wagen kollidiert. Dadurch wurde nach ersten Ermittlungen sein Wagen eine Böschung hinuntergeschleudert und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer habe nur noch tot geborgen werden können. Weitere Details seien noch nicht bekannt.