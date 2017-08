vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

Drei Frauen sind bei einem Autounfall nahe Schönhausen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 53-Jährige am Samstag mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in das Fahrzeug einer 70 Jahre alten Frau. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Eine 61-jährige Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 08:43 Uhr