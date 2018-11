Unfälle : Unfall in Kummerow: 48-jähriger Autofahrer verletzt

von dpa

04. November 2018, 16:00 Uhr

Ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss ist bei einem Unfall in Kummerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Der 48-Jährige sei am Sonntagmittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,07 Promille. Daraufhin wurden eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt, wie die Beamten berichteten.