Verkehr : Unfall mit Auto: 10-jähriger Radfahrer verletzt sich schwer

Bei einem Verkehrsunfall in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 10-Jähriger schwer verletzt worden.

Ducherow | Wie die Polizei mitteilte, wollte der Junge am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad an einer Kreuzung links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 17 Jahre alten Autofahrerin, die im Rahmen des begleitenden Fahrens unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Junge so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in...

