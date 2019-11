Justiz : Unfall mit drei Toten: Anklage gegen Unfallfahrer erhoben

Acht Monate nach einem Unfall mit drei Toten auf der A24 Hamburg-Berlin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Fahrer eines Viehtransporters erhoben. Dem zur Tatzeit 38 Jahre alten Mann werden fahrlässige Tötung, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen, wie eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte. Der Beschuldigte soll unter Drogen gefahren sein. Sein Fahrzeug war am 8. März bei Wittenburg unweit von Ludwigslust erst nach rechts gegen die Leitplanke geprallt. Danach habe der Fahrer gegengelenkt, der mit Ferkeln beladene Laster stürzte um und blieb so liegen, dass nachfolgende Fahrzeuge das nicht hätten sehen können.

von dpa

05. November 2019, 13:53 Uhr

Ein Lkw und zwei Autos fuhren in die unbeleuchtete Unfallstelle. Der 64-jährige Fahrer des gegen den Viehtransporter gefahrenen Lastwagens sowie ein 26-jährige Autofahrer und seine 36 Jahre alte Beifahrerin starben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Beschuldigte hatte angegeben, dass ihn eine Sturmböe in die Mittelleitplanke geschoben habel. Gutachter fanden allerdings beschädigte Leitplanken auf der rechten Autobahnseite. Der Beschuldigte blieb damals unverletzt.

Der Prozess soll am Amtsgericht Ludwigslust stattfinden. Die A24 war Richtung Berlin fast 15 Stunden komplett gesperrt.