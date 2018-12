Unfälle : Unfall mit Rindertransporter: Zwei Verletzte

Nach einem schweren Unfall mit einem Viehtransporter auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg bei Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) ist die Fahrbahn Richtung Hamburg inzwischen wieder frei befahrbar. Der verunglückte Laster hatte am Dienstag rund sechs Stunden für Behinderungen gesorgt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ein Lkw mit Anhänger, der Jungrinder und auf dem Hänger Bullen geladen hatte, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren.

von dpa

05. Dezember 2018, 08:06 Uhr

Dabei wurden Fahrer und Beifahrer verletzt. Drei der insgesamt 14 Rinder flogen beim Aufprall aus dem Viehtransporter und verendeten. Die restlichen Rinder, vermutlich Zuchttiere, wurden mit einem Ersatzfahrzeug abtransportiert. Die Polizei schätzte den Schaden auf knapp 40 000 Euro. Die Unfallursache ist noch unklar.