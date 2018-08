Unfälle : Unfall mit zwei Toten auf A20: Verursacherin war betrunken

Die Autofahrerin, die den schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten am Samstag auf der A20 bei Kröpelin verursacht hat, war betrunken. Ein Blutalkoholtest habe einen Wert von knapp 1,5 Promille ergeben, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostocks am Montag. Der Atemalkoholwert habe noch bei 1,1 Promille gelegen. Zunächst hatte die «Ostsee-Zeitung» (Online) berichtet. Ab einem Wert von 1,1 Promille gilt ein Autofahrer als fahruntüchtig.

von dpa

13. August 2018, 17:03 Uhr

Die aus Schleswig-Holstein stammende Unfallverursacherin war auf ein am Stauende stehendes Auto aufgefahren. Darin starben eine 63-jährige Frau und ihre 13 Jahre alte Enkelin. Der zehnjährige Bruder des Mädchens kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch die 43 Jahre alte Mutter der Kinder, die am Steuer saß, zog sich schwere Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin sei inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es von der Polizei.