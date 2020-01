Wetter : Ungemütliches Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern wird diese Woche ungemütlich. Am Montag ist es bis zum Nachmittag gebietsweise noch wolkenfrei - im weiteren Tagesverlauf wird es stark bewölkt und regnerisch, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. Die Temperaturwerte erreichen zwischen fünf Grad auf Rügen und acht Grad im Binnenland. An den Küsten kann ein mäßiger Wind wehen.

von dpa

27. Januar 2020, 09:04 Uhr

Am Dienstag bleibt es dann voraussichtlich wolken- und regenreich, teilweise kann es zu Schauern und Graupel kommen. Die Temperaturhöchstwerte liegen der Vorhersage zufolge bei sechs Grad. Zur Mitte der Woche soll es in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Wolken und Schauer geben. In der Nacht zum Donnerstag sind an der Küste Windböen wahrscheinlich.