Freizeit : Ungetrübter Badespaß in ganz Mecklenburg-Vorpommern

Die hohen Temperaturen laden überall in Mecklenburg-Vorpommern zum Baden ein und die Menschen können den Badespaß ungetrübt genießen. Die Badegewässerqualität ist fast überall sehr gut, nur an zwei kleinen Binnengewässern seien im Juni relativ hohe Werte festgestellt worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag mitteilte. «Sofortige Nachproben konnten aber auch dort die gute Wasserqualität bestätigen», hieß es. In diesem Jahr seien bei den rund 500 Badegewässern jeweils mindestens zwei Proben gezogen worden. Die Wasserproben wurden mikrobiologisch auf ihre hygienische Unbedenklichkeit getestet.

06. Juli 2018, 17:23 Uhr

«Zu einem unbeschwerten Urlaubsvergnügen gehört neben sauberen Badegewässern auch eine gut ausgebaute Infrastruktur an den Badestellen. Damit können wir punkten», sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Allerdings könnte es bei den warmen Temperaturen schon jetzt zu Blaualgenblüten kommen. Einige Blaualgenarten könnten Hautreizungen hervorrufen oder beim Verschlucken größerer Mengen Magen-Darm-Probleme hervorrufen. Glawe forderte die Badegäste auf, die entsprechenden Hinweise an den Badegewässern zu beachten.