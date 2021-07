Hochschulen : Uni Greifswald erhält neues Forschungsgebäude

Für ihren Forschungsschwerpunkt „Community Medicine“ erhält die Universität Greifswald ein neues Gebäude.

Greifswald | Für ihren Forschungsschwerpunkt „Community Medicine“ erhält die Universität Greifswald ein neues Gebäude. Wie das Landesbildungsministerium am Dienstag berichtete, werden Bund und Land gemeinsam 65,6 Millionen Euro investieren. In dem Forschungsbau mit dem Namen „William B. Kannel Center for Community Medicine“ wollen die Wissenschaftler die zunehmend...

