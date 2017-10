Hochschulen : Uni Greifswald startet mit Freibier ins neue Semester

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

16.Okt.2017

Für rund 10 000 Studenten beginnt an der Universität Greifswald am Montag das neue Wintersemester. Den Auftakt in das neue Studienjahr bildet ein ökumenischer Begrüßungsgottesdienst am Gründungsort der Universität - im Dom St. Nikolai. Am Nachmittag werden dann am selben Ort die etwas mehr als 2000 Neu-Studierenden feierlich immatrikuliert. Zur Tradition gehört auch, dass Bürgermeister und Rektorin danach ein Fass Freibier für die Studierenden anstechen.