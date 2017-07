Ausstellungen : Uni-Jubiläum: Rostocker Kunsthalle wird zum «Zukunftslabor»

Zum 600. Jubiläum der Universität Rostock 2019 soll in der Kunsthalle eine Ausstellung mit «internationaler Ausstrahlung» entstehen. Als Kuratorin der Schau mit dem Titel «Experiment Zukunft» konnte die promovierte Kunsthistorikerin Susanne Jaschko aus Berlin gewonnen werden, teilten Universität und Hansestadt Rostock am Montag gemeinsam mit. Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) freue sich, «dass es in unserer hektischen Zeit und im Doppeljubiläumsfieber möglich ist, ein so packendes, aber auch aufwendiges Projekt zu realisieren.»