Hochschulen : Uni Rostock bekommt Professur für katholische Theologie

An der Universität Rostock wird eine Professur für katholische Theologie eingerichtet. Wie das Erzbischöfliches Amt Schwerin und das Justizministerium am Dienstag mitteilten, ist sie auf Fundamentaltheologie und Religionsphilosophie ausgerichtet und biete Veranstaltungen für Studenten aller Fakultäten. Die für Kirchenangelegenheiten zuständige Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) habe die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unterzeichnete Note an den Apostolischen Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterović, übergeben.

von dpa

04. Juni 2019, 18:52 Uhr

Der Lehrstuhl solle sich in aktuelle gesellschaftliche Diskussionen einbringen und verlässliche Welt- und Lebensorientierung auch aus christlich-abendländischer Erfahrung heraus vermitteln, sagte Eterović. Es sei der ausdrückliche Wunsch der katholischen Kirche gewesen, sagte Schwesig. «Denn Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Theologie gehören zum breiten Spektrum des Erkenntnisgewinns dazu.»

Die Professur ist den Angaben zufolge auf fünf Jahre befristet. Nach drei Jahren werde über den Fortbestand entschieden. Die Professur wird zur Hälfte vom Land und zu je einem Viertel von der Universität Rostock sowie der katholischen Kirche finanziert.