Hochschulen : Uni Rostock: Forschungen mit britischen Unis gehen weiter

von dpa

17. Februar 2020, 07:34 Uhr

Die gemeinsamen Forschungsprojekte der Universität Rostock mit Einrichtungen in Großbritannien gehen trotz des Brexits weiter. «Wir stehen seit 2016 mit unseren Partneruniversitäten in engem Kontakt, um da, wo auf EU-Ebene noch keine zufriedenstellenden Maßnahmen angeboten werden können, bilaterale Lösungen ausarbeiten zu können», sagte der Direktor des Rostock International House, Michael Paulus. Die Bereitschaft zu bilateralen Maßnahmen sei sehr groß. Die britischen Universitäten seien generell immer an einer Fortführung der bisherigen Kooperationen sehr interessiert. «Man kann fast von einem Brexit wider Willen der britischen Wissenschaft sprechen.»