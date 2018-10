Hochschulen : Universität Rostock begrüßt fast 3300 neue Studierende

von dpa

15. Oktober 2018, 13:59 Uhr

Die Universität Rostock begrüßt in diesem Wintersemester 3292 Studienanfänger. 443 von ihnen kommen aus dem Ausland, teilte die Hochschule am Montag mit. Rund die Hälfte stammt den Angaben zufolge aus Mecklenburg-Vorpommern, danach folgen die Nachbarländer Brandenburg mit Berlin, Schleswig-Holstein, Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen. In den zulassungsfreien Studienfächern seien vor allem die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Informatik und Physik stark nachgefragt. Bei den zulassungsbeschränkten Fächern stehen wieder Medizin, Biowissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen hoch im Kurs. Auch Lehramtsstudiengänge waren beliebt. Insgesamt sind nach Uni-Angaben nun 12 996 Studierende eingeschrieben, 1421 davon aus dem Ausland.