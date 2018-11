Hochschulen : Universität Rostock feiert ein Jahr lang 600. Geburtstag

In Rostock haben die Feierlichkeiten zum 600. Geburtstag der Universität in der Hansestadt begonnen. Ein Jahr lang wurde der 800. Geburtstag der Hansestadt Rostock gefeiert. Nach der formellen Übergabe eines Staffelstabs von Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) an Unirektor Wolfgang Schareck wird nun ein Jahr lang die Universität im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig wurde die Countdown-Uhr am Rathaus neu eingestellt. Sie war für den Hansetag im Juni eingerichtet worden, nun zählt sie die verbleibende Zeit bis zum 600. Geburtstag der Universität am 12. November 2019. Rostock ist die Heimat der ältesten Universität im Ostseeraum, zum Wintersemester 18/19 sind rund 13 000 Studenten immatrikuliert.

von dpa

12. November 2018, 17:47 Uhr

Im Verlauf des Jahres werden unter anderem im Rahmen der Hochschulrektorenkonferenz alle Rektoren deutscher Universitäten in Rostock tagen. Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) will ihre Jahresversammlung in Rostock abhalten. Am eigentlichen Geburtstag, dem 12. November 2019, sind ein Festumzug durch die Innenstadt und ein Akademischer Festakt in der St. Marien-Kirche geplant.