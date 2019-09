Schiffbau : Unternehmen und Politiker bei russischer Schiffsmesse «Neva»

von dpa

16. September 2019, 13:49 Uhr

Zahlreiche Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern wollen auf Russlands größter Messe für Schiffbau, Schifffahrt und Offshore-Technik Kontakte zu neuen Geschäftspartnern knüpfen und bestehende Kooperationen vertiefen. Auf der am Dienstag beginnenden «Neva 2019» seien unter anderem die Mecklenburger Metallguss GmbH aus Waren und die Ostseestaal GmbH & Co. KG aus Stralsund vertreten, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Gemeinsam mit 13 anderen Unternehmen präsentieren sie am Gemeinschaftsstand Mecklenburg-Vorpommerns ihre Leistungen und Produkte. Ungeachtet der fortwährenden Handelssanktionen in Folge des Ukraine-Konflikts hält Mecklenburg-Vorpommern enge Beziehungen zu Russland. Die wirtschaftlichen Kontakte werden dabei seit Jahren politisch flankiert. So reiste am Montag auch Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) mit nach St. Petersburg.