Verkehr : Unternehmen Wiro und Bahn kooperieren beim Car-Sharing

Das Rostocker Wohnungsunternehmen Wiro und die Bahntochter Connect GmbH kooperieren beim Car-Sharing. Nach Angaben beider Unternehmen stehen den Rostockern künftig mit dem Angebot «Flinkster» 25 Fahrzeuge der Klein- und Kompaktklasse rund um die Uhr zur Verfügung. An zunächst fünf Stationen in verschiedenen Wohngebieten könnten die Autos angemietet werden. Ziel sei es, individuelle Mobilität auch ohne eigenes Auto zu möglichen. Die Autos könnten auf Parkplätzen der Wiro abgestellt werden, Wiro-Mieter die Wagen zu vergünstigten Konditionen nutzen, hieß es.

von dpa

09. August 2018, 09:32 Uhr

Connect ist nach eigenen Angaben bundesweit mit rund 4000 Fahrzeugen in 400 Städten vertreten und betreibt mit 2500 Stationen das flächenmäßig größte Carsharing-Netz in Deutschland. Die Wiro ist das größte Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und bewirtschaftet knapp 40 000 Wohnungen. Dort leben den Angaben zufolge rund 80 000 Menschen. «Der gemeinschaftliche Gebrauch von Autos bietet den Einwohnern nicht nur einen praktischen Nutzen im Alltag, sondern spart Platz und ist auch eine gute Nachricht für das Klima», sagte Wiro-Chef Ralf Zimlich. Studien gingen davon aus, dass ein Carsharing-Fahrzeug etwa fünf Privatfahrzeuge ersetzt.