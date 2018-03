Unternehmen : Unternehmer des Jahres gesucht: Bewerbungen noch bis Montag

von dpa

20. März 2018, 13:34 Uhr

Für die Auszeichnung «Unternehmer des Jahres 2018» sind beim Wirtschaftsministerium in Schwerin bislang 53 Bewerbungen und Nominierungen eingegangen. Weitere Bewerbungen sind noch bis zum 26. März möglich, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Vergeben wird die Auszeichnung in den Kategorien Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensentwicklung sowie Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit, erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Preisgelder in Höhe von insgesamt 15 000 Euro seien ausgelobt, außerdem erhalte der Sieger jeder Kategorie bei der Preisverleihung am 13. Juni in der Markthalle Wismar eine Stele.