Reaktionen : Unterschiedliches Echo in MV auf Koalitionsvereinbarung in Berlin

Union und SPD haben lange verhandelt und tief in die Schatulle gegriffen, um die GroKo auch in die neue Legislaturperiode zu hieven. Doch treffen die Vereinbarungen Koalitionsvertrag vielfach auf Kritik.

von dpa

07. Februar 2018, 14:58 Uhr

Nach zähem Ringen haben sich Union und SPD am Mittwoch auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Ministerposten in der neuen Bundesregierung geeinigt. Während sich die an den Verhandlungen in Berlin beteiligten Landespolitiker erleichtert und zufrieden mit den erzielten Kompromissen zeigten, hagelte es von Oppositionspolitikern im Land zum Teil heftige Kritik.

SPD-Landes- und Regierungschefin Manuela Schwesig sprach von harten, letztlich aber erfolgreichen Verhandlungen. „Wir haben ein gutes Paket mit vielen Verbesserungen für die Menschen in Deutschland ausgehandelt“, zeigte sie sich überzeugt. Für die komplette Bildungskette von der Kita, über die Schulen, Hochschulen bis hin zur Weiterbildung im Beruf sei sehr viel erreicht worden. Weitere zentrale Punkte seien mehr Sicherheit in der Rente und Verbesserungen bei der Pflege. In strukturschwachen Regionen würden Nahverkehr und Gesundheitsversorgung gestärkt und für schnelles Internet gesorgt.

Nach Ansicht von CDU-Landeschef Vincent Kokert kann sich das Ergebnis angesichts der von beiden Seiten sehr hart geführten Verhandlungen sehen lassen. Als Erfolge zählte er unter anderem die finanzielle Entlastung der Bürger, die Begrenzung der Flüchtlingszahlen und des Familiennachzugs auf. Zudem werde durch mehr Polizei die Innere Sicherheit gestärkt. Mehr Geld gebe es für Wissenschaft und Forschung, vor allem aber auch für Investitionen in ländliche Räume. Dafür hatte sich Kokert besonders stark gemacht. „Die CDU kann zufrieden sein“, resümierte Kokert.

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, warf der SPD vor, bei der angestrebten Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen und der Zwei-Klassen-Medizin zugunsten einiger Ministerposten eingeknickt zu sein. „Schlecht bezahlter und unsicherer Arbeit ist weiterhin Tür und Tor geöffnet, und die himmelschreienden Ungerechtigkeiten im Gesundheitswesen bleiben bestehen.“ Die SPD habe sich von ihrem Anspruch, eine soziale Partei zu sein, verabschiedet, die Politik der sozialen Kälte werde fortgesetzt.

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm bezeichnete den Koalitionsvertrag als „Rolle rückwärts auf dem Rücken der Menschen“. Anstatt Probleme langfristig zu lösen, Bürokratie abzubauen, Steuerzahler zu entlasten und den Verfall der Infrastruktur zu stoppen, würden CDU/CSU und SPD mutlos, lustlos und verantwortungslos weiterregieren wie bisher. „Die Mängel sollen nur besser verwaltet, aber eben nicht wirklich behoben werden“, beklagte Holm. Den Regierungsparteien gehe es nur noch um den eigenen Machterhalt.

Die Grünen-Landesvorsitzende Claudia Müller monierte den fehlenden Willen zu Veränderungen. Weder beim Klimaschutz, noch bei der Digitalisierung gebe es den erforderlichen Aufbruch, das Auseinanderdriften der Gesellschaft werde hingenommen. Zudem habe die CSU entscheidende Zukunfts-Ressorts bekommen. „Damit liegt die Entwicklung unseres Landes ausgerechnet in der Hand jener Partei, die sie schon die letzten vier Jahre verschlafen hat“, sagte Müller. Für den Osten verheiße der Vertrag wenig Positives.

Bernhard Wildt von den Bürgern für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) hingegen beklagte, dass die SPD drei große Ministerien erhalten solle. „Die CDU verkauft sich mit allem, was geht, damit Angela Merkel an der Macht bleibt.“ Nach seiner Auffassung wären Neuwahlen mit neuen Spitzenkandidaten bei CDU, CSU und SPD die sauberste Lösung gewesen.

Der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, fand nach eigenen Angaben Licht und Schatten im Koalitionsvertrag, zeigte sich jedoch sicher, dass die Beschäftigten jetzt viel mehr bekommen, „als ihnen eine Jamaika-Koalition geboten hätte“. Wichtig für Teilhabe und Zusammenhalt seien ein sozialeres Europa, mehr Investitionen in Bildung, Wohnungsbau und Mobilität, neue Möglichkeiten für Länder und Kommunen von der Kita bis zur Hochschule, das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, digitale Weiterbildung und die Mindestausbildungsvergütung. „Auch die Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus und die paritätische Finanzierung der Krankenversicherung sind gute Nachrichten für die Arbeitnehmer“, sagte Polkaehn. Das Wehklagen mancher Arbeitgeber sei fehl am Platze.