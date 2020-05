Arbeit : Unterstützung für polnische Berufspendler eingestellt

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat die Unterstützung für polnische Berufspendler eingestellt. Hintergrund sei die am Samstag veröffentlichte Lockerung der Quarantänepflicht in Polen, wonach diese künftig nicht weiter für medizinische Berufe gelte, teilte der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), am Samstag mit.

von dpa

16. Mai 2020, 19:26 Uhr

«Das ist eine hervorragende Nachricht für alle polnischen Ärzte und Pfleger, die bei uns mit großer Leidenschaft ihren Beruf ausüben und damit zugleich unsere medizinische Versorgung sichern», sagte Dahlemann in einer Mitteilung.

Wenn die Arbeitskräfte in MV blieben, um weiter in dem Bundesland zu arbeiten, bekamen sie nach Angaben der Staatskanzlei 65 Euro pro Tag. Hinzu kamen 20 Euro täglich für Familienmitglieder der Beschäftigten, die sich ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern aufhielten.

Laut Dahlemann sind bis Anfang dieser Woche rund eine Million Euro an Pendler ausgezahlt worden. Rund 1400 Pendler und knapp 70 Angehörige hätten von der Regelung profitiert.

Mitte März hatte die polnische Regierung beschlossen, die EU-Binnengrenzen für Ausländer zu schließen. Polen, die aus dem Ausland zurückkehren, mussten für zwei Wochen in Quarantäne. Die bereits beschlossenen Lockerungen galten zunächst allerdings nicht für Menschen, die einen medizinischen Beruf ausüben oder in Pflegeeinrichtungen tätig sind.