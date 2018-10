Bildung : Untersuchung zu Studienabbrüchen von Lehramtsstudenten

Ein großer Teil der Lehramtsstudenten an den Universitäten in Rostock und Greifswald bricht das Studium ab oder schafft den Abschluss nicht. Dies ist in Zeiten von Lehrermangel ein Problem. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat eine Studie in Auftrag gegeben, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die Ergebnisse sollen am heutigen Donnerstag in Schwerin vorgestellt werden.

von dpa

18. Oktober 2018, 02:51 Uhr

Die Ergebnisse werden noch geheim gehalten. Die beiden Hochschulen sollen erst kurz vor der Pressekonferenz über die Ergebnisse informiert werden, die Landtagsfraktionen erst danach. Das stößt auf Kritik. Die Vorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, warf der Ministerin vor, die Informationsrechte der Landtagsabgeordneten auszuhebeln. «Wir erwarten, dass die Ergebnisse der Studie den Mitgliedern des Bildungsausschusses umgehend zur Verfügung gestellt werden», forderte sie am Tag vor der Präsentation.

Im Jahr 2016 hatten an beiden Universitäten 476 Studenten ihre Lehramtsprüfungen erfolgreich abgeschlossen und damit weniger als in den beiden Jahren davor. Pro Studienjahr nehmen im Nordosten etwa 1000 junge Leute ein Lehramtsstudium auf. Die Abbrecherquoten liegen seit Jahren weit über dem Bundesdurchschnitt.