Prozesse : Untreue-Prozess gegen Ex-Chefs der Awo-Müritz erst 2021

Der mit Spannung erwartete Untreue-Prozess gegen zwei Ex-Manager der Arbeiterwohlfahrt aus Waren (Müritz) am Landgericht Schwerin wird frühestens im ersten Quartal 2021 beginnen. Das erklärte ein Sprecher des Landgerichtes am Montag. Vorher müsse die Wirtschaftsstrafkammer noch andere Verfahren verhandeln. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Geschäftsführer der Awo-Müritz, Peter Olijnyk, Untreue in drei besonders schweren Fällen und seinem damaligen Kreisvorsitzenden und Awo-Vizelandesschef Götz-Peter Lohmann seit Januar Beihilfe zur Untreue vor.

von dpa

10. August 2020, 08:33 Uhr