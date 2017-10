Theater : Uraufführung in Schwerin nach zwei Texten von Christa Wolf

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 15:57 Uhr

In der neuen Inszenierung verknüpft Wengenroth zwei Texte Christa Wolfs und versucht mit sechs Schauspielern des Ensembles und dem Musiker Matze Kloppe eine theatrale Annäherung an die Gedankenwelt einer der bedeutendsten deutschen Autorinnen. Es gehe um das Erinnern und Vergessen, um Angst, unbeantwortete Fragen und die Sehnsucht nach Autonomie, um das Sterben und die Frage, «wie wir leben wollen», hieß es in der Ankündigung des Theaters.

In «Nachdenken über Christa T.» (1968) erinnert Wolf an eine vor der Zeit gestorbene Freundin und stellt sich die Frage, ob man im Nachdenken über ein Leben dieses vor dem Vergessen bewahren kann. In «Störfall» (1986) verbindet Wolf zwei Ereignisse eines Tages - die Gehirnoperation des Bruders und das Reaktorunglück von Tschernobyl.

Wengenroth inszeniert unter anderem an der Berliner Schaubühne und am Hebbel am Ufer/HAU. Zudem produzierte er schon mehrere Hörspiele. Seit diesem Jahr ist er künstlerischer Leiter des Augsburger Brechtfestivals.