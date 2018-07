Wetter : Urlauber hoffen auf Sonnenrekord: Trockenheit hält an

von dpa

04. Juli 2018, 12:29 Uhr

Die Trockenperiode in Mecklenburg-Vorpommern wird zunächst weiter anhalten. «Wir haben es mit einer anhaltenden Blockierungswetterlage zu tun, bei der sich das Hochdruckgebiet kaum verlagert», sagte der Meteorologe Uwe Ulbrich vom Wetterstudio Hiddensee am Mittwoch. Was Landwirte Sorgenfalten auf die Stirn treibt, dürfte Urlauber freuen: Mecklenburg-Vorpommern nimmt wegen des anhaltend langen sonnigen Wetters inzwischen langsam Kurs auf den deutschen Sonnenscheinrekord. Im vergangenen Jahr zeigte sich die Sonne laut DWD im äußerten Südwesten Deutschlands am längsten mit fast 1980 Stunden. Die astronomisch mögliche Sonnenscheindauer von rund 17 Stunden pro Tag werde derzeit im Land vielfach ausgeschöpft, sagte Ulbrich weiter. Da im Sommer die Sonne am Kap Arkona mit aktuell 17 Stunden und 12 Minuten wegen der nördlicheren Lage rund 1 Stunde und 20 Minuten länger scheinen kann als in München, sammelt das Land jetzt kräftig Sonnenscheinstunden.