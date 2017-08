Kriminalität : Urlauber nach Streit in Ueckermünde schwer verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf dem Hafenfest in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Urlauber schwer verletzt worden. Der Fall wurde erst am Sonntagnachmittag angezeigt, wie ein Polizeisprecher am Montag in Anklam sagte. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach Angaben von Zeugen soll der angetrunkene 41-Jährige in der Nacht zu Sonntag allein unterwegs gewesen und nach einer Lasershow mit Anderen in Streit geraten sein.