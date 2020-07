Bildung : Urlauber sollen Lehrer für MV werben: Plakatkampagne

Heute Feriengast im Nordosten, morgen schon Lehrer im Urlaubsland oder zumindest ein Werber für den Job: Mit der Plakatkampagne «Sei unsere/e Lehrer/in, und ergreife deine Chance.» wirbt die Landesregierung derzeit in Ferienorten um neue Pädagogen für die Schulen im Land. Mehr als 100 Großplakate sind zum Saisonhöhepunkt in 64 Orten aufgehängt worden, die erfahrungsgemäß von vielen Touristen besucht werden, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Das reiche von Bad Doberan über Barth bis Binz auf Rügen und von Plau und Malchow über Mirow bis Waren an der Müritz. Die Aktion läuft den Angaben zufolge bis zum 30. Juli.

von dpa

21. Juli 2020, 15:37 Uhr