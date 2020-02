Brände : Ursache für Carport-Brand wohl technischer Defekt

Der Brand eines großen Carports mit mehreren Fahrzeugen am Dienstagabend in Blumenholz (Mecklenburgische Seenplatte) geht vermutlich auf einen technischen Defekt in einem Auto zurück. Das hätten bisherige Ermittlungen ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg. Der Spurenlage nach sei das Feuer im vorderen Teil des Autos in dem Unterstand im Ortsteil Wendfeld ausgebrochen, das kurz danach voll in Flammen stand.

von dpa

13. Februar 2020, 07:52 Uhr

Die Flammen hätten dann auf den Unterstand, ein Wohnmobil, ein Motorrad sowie weitere kleinere Fahrzeuge übergegriffen. Auch die Fassade des angrenzenden Wohnhauses war beschädigt worden, bevor Feuerwehrleute den Brand löschen konnten. Der Schaden wurde auf rund 140 000 Euro geschätzt. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bisher nicht. Der genaue Bericht eines Brandgutachters stehe allerdings noch aus.