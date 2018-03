Brände : Ursache für Großbrand von Neustadt-Glewe weiter unklar

Die Ursache für den Großbrand am Sonntag in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) bleibt auch nach dem Einsatz eines Brandgutachters vorerst noch unklar. Die ersten Untersuchungen an der Ruine der Halle hätten keine sicheren Hinweise in die eine oder andere Richtung erbracht, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigslust am Mittwoch. Die etwa 70 Meter lange und 30 Meter breite Halle mit Solaranlagen auf dem Dach war trotz des Einsatzes von etwa 100 Feuerwehrleuten niedergebrannt - das erschwere die Ermittlung der Ursache.

von dpa

28. März 2018, 09:15 Uhr

Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung oder einen technischen Defekt, beispielsweise in der Elektroanlage des Solartraktes. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hatte den Schaden auf etwa 400 000 Euro geschätzt. Das Feuer soll im Dach ausgebrochen sein. In der Halle waren unter anderem Chemikalien einer Malerfirma gelagert, von denen ein großer Teil - wie Behälter mit 1,25 Tonnen Kunstharz - noch geborgen werden konnte.