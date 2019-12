Musik : Ursula Haselböck wird erste Intendantin der Festspiele MV

Erstmals in der fast 30-jährigen Geschichte der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wird eine Frau das Klassikfestival leiten. Die gebürtige Wienerin Ursula Haselböck tritt am 1. September 2020 das Amt der Intendantin an. Er sei überzeugt davon, dass die 38-jährige Musikmanagerin die Festspiele mit «alpenländischem Esprit» durch neue Programmideen weiterentwickeln und für das Publikum auch künftig unwiderstehlich machen werde, sagte Festivalmitbegründer Matthias von Hülsen am Dienstag in Schwerin. Der frühere Intendant hatte eine Findungskommission geleitet, die sich einstimmig für Haselböck ausgesprochen habe.

von dpa

17. Dezember 2019, 13:18 Uhr

Sie ist derzeit als Dramaturgin am Konzerthaus Berlin tätig und löst nach dem Jubiläums-Festspielsommer 2020 den bisherigen Intendanten Markus Fein ab. Dieser verlässt nach rund sechs Jahren die Festspiele MV und wechselt an die Alte Oper in Frankfurt/Main. Fein war es gelungen, mit neuen Akzenten auch neue Besuchergruppen zu erschließen und so den Platz der Festspiele MV unter den drei größten deutschen Klassikfestivals weiter zu festigen. Im zu Ende gehenden Jahr veranstalteten die Festspiele 191 Konzerte und erfreuten damit insgesamt rund 94 000 Besucher.