Kriminalität : Urteil in Prozess um lebensbedrohlichen Messerangriff

Nach einem lebensbedrohlichen Messerangriff hat die Staatsanwaltschaft Schwerin für einen syrischen Angeklagten sechs Jahre Haft gefordert. Der 22-Jährige soll im Oktober 2017 in Schwerin einem 24-jährigen Landsmann nach einem Streit acht lebensgefährdende Stiche versetzt haben. Das Opfer überlebte dank einer Notoperation.

von dpa

04. Mai 2018, 05:48 Uhr

Im Prozess um einem lebensbedrohlichen Messerangriff im vergangenen Oktober in Schwerin will das Landgericht Schwerin heute das Urteil sprechen. Ein 22-jähriger Syrer soll einem 24 Jahre alten Landsmann nach einem Streit mit acht Messerstichen schwer verletzt haben. Das Opfer überlebte dank einer Notoperation. Anlass für den Streit sollen abschätzige Blicke gewesen sein. Bis dahin kannten sich die beiden nur vom Sehen. Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag für den Angeklagten sechs Jahre Haft verlangt, die Verteidigung Freispruch. Ihr Mandant habe in Notwehr gehandelt, hatte die Anwältin gesagt. Der Angeklagte hatte sich selbst als Opfer eines Angriffs durch den 24-jährigen dargestellt. Er habe dem Angreifer das Messer entwinden und sich damit wehren können.