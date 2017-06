Prozesse : Urteil nach Baby-Misshandlung in Greifswald rechtskräftig

Stralsund (dpa/mv) – Das Urteil gegen einen ehemaligen Lehramtsstudenten, der in Greifswald sein Baby schwer misshandelt hat, ist rechtskräftig. Wie ein Sprecher des Landgerichts Stralsund am Dienstag sagte, habe der Mann seine Revision zurückgezogen. Der 32-Jährige war im März zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er zwischen Oktober 2014 und Juni 2015 seinen nur wenige Monate alten Sohn Oskar in 13 Fällen schwer misshandelt und dabei auch in einem Fall schwer verletzt hatte.