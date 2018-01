Prozesse : Urteil wegen Totschlags an einem Inder jetzt rechtskräftig

Das Urteil gegen einen russischen Staatsangehörigen wegen Totschlags an einem Inder in Stralsund ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts Stralsund bestätigt und die Revision des Angeklagten als unbegründet verworfen, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag in Stralsund mitteilte. Der Mann war vor einem halben Jahr zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt worden.