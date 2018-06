Tourismus : US-Auszeichnung für MV-Imagefilme «Endlich Ruhe»

Die Videoserie des Landestourismusverbands «Endlich Ruhe» ist nach mehreren Ehrungen in Europa nun auch in den USA ausgezeichnet worden. Wie der Verband berichtete, erhielt sie beim US International Film & Video Festival im kalifornischen Redondo Beach in der Kategorie touristischer Film das «Zertifikat für kreative Exzellenz».

von dpa

03. Juni 2018, 12:02 Uhr

Die fünfteilige Webserie, die schon mehr als 3,5 Millionen Klicks verzeichnen kann, mache auf einen der großen Vorteile des Urlaubslandes, die Ruhe, aufmerksam, sagte der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller. «Als starker Wert steht Ruhe im übertragenen Sinne für innere Balance, Ausgeglichenheit, Naturnähe und Gastfreundschaft.»

Zuvor war «Endlich Ruhe» auf der Reisemesse ITB und auf Filmfestivals in Spanien, Bulgarien und der Türkei prämiert worden. Für die von der Rostocker Firma Populärfilm produzierten Serie konnten die Schauspieler Anneke Kim Sarnau, Hinnerk Schönemann und Olaf Schubert gewonnen werden. Drehorte waren Binz, Schwerin, Warnemünde, die Mecklenburgischen Seenplatte und die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.