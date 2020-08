Energie : US-Drohungen gegen Hafen Sassnitz-Mukran: Schwesig empört

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Drohungen von US-Senatoren gegen den Hafen Sassnitz-Mukran im Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 scharf zurückgewiesen und von der Bundesregierung eine Reaktion gefordert. «Diese Drohungen sind absolut inakzeptabel. Deutschland kann selbst entscheiden, woher und auf welchem Weg es seine Energie bezieht», sagte Schwesig am Freitag in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur. Dem Berliner «Tagesspiegel» sagte sie: «Mecklenburg-Vorpommern hält am Bau der Pipeline fest. Ich erwarte auch von der Bundesregierung, dass sie diesen Erpressungsversuchen entschieden entgegentritt.»

von dpa

07. August 2020, 11:36 Uhr