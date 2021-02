Polizei : Usedom-Tagestourismus untersagt: Viele Autos zurückgewiesen

Das sonnige Wetter hat hunderte Ausflügler an die Ostseeküste der Insel Usedom gelockt.

Wolgast | Knapp 200 Fahrzeuge mussten am Sonntag aber vorher wieder umkehren. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatten die Beamten wegen der immer noch hohen Infektionszahlen im Kreis Vorpommern-Greifswald Kontrollen an den Inselzufahrten in Wolgast und bei Ankla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.