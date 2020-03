Gesundheit : Usedomer Husky-Rennen: Veranstalter warten auf Entscheidung

von dpa

05. März 2020, 16:56 Uhr

Bei den Veranstaltern des Schlittenhunderennens Baltic Lights auf Usedom wächst die Nervosität: Bis zum Donnerstagnachmittag war nicht klar, ob das Event mit bis zu 60 000 Besuchern wegen des neuartigen Coronavirus stattfinden darf. Dabei hatte Schauspieler Till Demtrøder als Veranstalter mit einer Entscheidung der Behörden am Vormittag gerechnet. «Seit Tagen sind wir am Aufbauen des Eventgeländes und der Rennstrecke am Strand», sagte er. Viele Musher (Schlittenhundeführer) seien da. Die Hotels der Kaiserbäder seien voll mit Gästen, die extra für das Baltic Lights angereist seien. «Auch im Hinblick auf die so wichtige Unterstützung der Welthungerhilfe mit den Spendengeldern der Zuschauer ist unser großer Wunsch, die Veranstaltung durchführen zu dürfen», sagte er.