Musik : Usedomer Musikfestival endet mit Besucherrekord

von dpa

14. Oktober 2018, 18:40 Uhr

Mit einem Besucherrekord ist das Usedomer Musikfestival in seiner 25. Auflage am Samstag zu Ende gegangen. Zu den 40 Konzerten auf der Insel seien rund 14 800 Besucher gekommen, 32 Konzerte seien ausverkauft gewesen, wie Festivalintendant Thomas Hummel am Sonntag berichtete. In den vergangenen drei Wochen hätten Spitzenensembles und Hochkaräter aus allen Ostseeländern Musik präsentiert. Den Abschluss bildete ein Peenemünder Konzert im Andenken an die Opfer stalinistischer und nationalsozialistischer Gewaltherrschaft im Ostseeraum.