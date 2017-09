Literatur : Uwe-Johnson-Tage: Buch über gefangene Offizieren

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 15:46 Uhr

Gerlach geriet bei der Schlacht um Stalingrad in Gefangenschaft. Das Manuskript über seine Erlebnisse nahm ihm der Geheimdienst ab. Er rekonstruierte seine Erlebnisse 1951 in München unter Hypnose und veröffentlichte sie in einem Buch. Gansel hat in russischen Archiven recherchiert, fand das Manuskript und weitere Unterlagen wie auch Tagebücher. Er legte Gerlachs Buch 2016 unter dem Titel «Durchbruch bei Stalingrad» neu auf. In «Odyssee in Rot» verarbeitete Gansel die Tagebücher Gerlachs von 1951 bis 1991. Gansel leitet einen Literatur-Lehrstuhl an der Universität Gießen.

Uwe-Johnson-Tage

Odysseee in Rot