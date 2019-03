Kriminalität : Vater soll Töchter missbraucht haben: Plädoyers erwartet

von dpa

05. März 2019, 01:06 Uhr

Im Kindesmissbrauchsprozess gegen einen 53 Jahre alten Mann aus Boizenburg werden heute vor dem Landgericht Schwerin die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, sich an seinen beiden Töchtern in deren Kindheit vielfach vergangen zu haben. Ein Gutachter hatte während des Prozesses Zweifel an den Aussagen der beiden inzwischen erwachsenen Frauen geäußert. Eine Gutachterin hingegen hielt die Angaben für glaubhaft. Der Angeklagte hat bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. Das Urteil wird voraussichtlich am Donnerstag kommender Woche verkündet.