Unfälle : Vater überfährt Zweijährigen mit Transporter in Malchow

von dpa

09. Mai 2018, 19:28 Uhr

Ein 38 Jahre alter Mann hat beim Zurücksetzen seines Transporters auf einem unbefestigten Parkplatz am Plauer See seinen zweijährigen Sohn überfahren. Zu dem Unfall kam es am Mittwoch vor dem Naturcampingplatz Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Das Kind war mit einem Laufrad hinter ihm gefahren und wurde schwer verletzt ins Klinikum Rostock geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich. Zur Betreuung der Angehörigen wurde ein Seelsorger angefordert.