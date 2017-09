Tiere : Vater von Eisbär Knut ist tot

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

erstellt am 19.Sep.2017 | 13:43 Uhr

Anfang September seien bei dem Eisbären stark erhöhte Leberwerte festgestellt worden, hieß es. Bei einer weiteren Untersuchung am Montag wurde demnach Krebs diagnostiziert. Die Obduktion habe gezeigt, dass ein Tumor bereits große Teile der Leber befallen hatte.

Lars war am 12. Dezember 1993 im Tierpark Hellabrunn in München geboren worden. Von 1999 bis 2009 lebte er im Zoo Berlin, danach in Wuppertal. Im Mai 2012 kam er nach Rostock, wo er bis zu einem baubedingten Umzug nach Aalborg im April 2015 lebte.

Neben dem 2006 in Berlin geborenen Knut zeugte Lars unter anderem auch die Wuppertaler Eisbärin Anori und im November 2016 geborene Aalborger Eisbärzwillinge. Knut war 2011 nach einem epileptischen Anfall in Berlin ins Wasser gestürzt und ertrunken.