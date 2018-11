Volleyball : VCO Schwerin kassiert zwei Auswärtsniederlagen

Volleyball-Zweitligist VC Olympia Schwerin hat an seinem Doppelspieltag zwei Auswärtsniederlagen kassiert. Das Bundesstützpunkt-Team verlor am Samstagabend bei den Skurios Volleys Borken mit 0:3 (20:25, 9:25, 21:25). Am Vortag unterlagen die Mecklenburgerinnen beim VfL Oythe ebenfalls glatt mit 0:3 (4:25, 22:25, 7:25). «Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft, wie sie die Niederlage gegen Oythe weggesteckt und sich dann gegen Borken präsentiert hat. Gegen einen der Titelfavoriten haben wir wirklich super gespielt. Am Ende hat Borken dann aber doch eine ganz andere Qualität», sagte Trainer Bart Jan van der Mark.

von dpa

11. November 2018, 11:35 Uhr

Die Niederlage vor 665 Zuschauern in der Mergelsberg Sporthalle Borken stand nach 72 Spielminuten fest. Beste VCO-Spielerin war Mittelblockerin Pia Selke. In Oythe ragte Anna-Lena Vogel heraus.