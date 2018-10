Volleyball : VCO Schwerin nach 0:3 gegen VT Hamburg weiter sieglos

Der VC Olympia Schwerin bleibt siegloser Tabellenletzter der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen. Das Team von Trainer Bart Jan van der Mark unterlag am Samstag vor 102 Zuschauern in der heimischen Volleyballhalle gegen das VT Hamburg trotz couragierter Leistung mit 0:3 (20:25, 16:25, 9:25) und hat nach fünf Saisonspielen erst einen Satz gewonnen.

von dpa

21. Oktober 2018, 14:47 Uhr

Das junge Bundesstützpunktteam, das Talente für den deutschen Meister SSC Palmberg Schwerin ausbildet, fand nur schwer in das Spiel, lag schnell mit 8:16 zurück und musste so nach 20 Spielminuten den ersten Satz abgeben. Auch in der Folge war vor allem das Annahmespiel zu schwach, um gegen die mit vier ehemaligen Schwerinerinnen angetretenen Gäste für eine Überraschung zu sorgen. Beste Spielerin in den Reihen der Schwerinerinnen war die erst 18 Jahre alte Zuspielerin Rica Tochtenhagen.